Seniorengemeinschaft Warthausen bildlich in der Wachau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstand Franz Hipp konnte im gut besuchten Heggelinhaus in Warthausen zusammen mit Gottfried Schönberger die Seniorengemeinschaft Warthausen mit auf eine Bildungsreise in die Wachau nehmen.

Kultur und Klöster entlang der Donau von Weltenburg über Regensburg nach Krems. Nach der Besichtigung der Klosterkirche St Georg in Weltenburg führte die Reise mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch an der Befreiungshalle vorbei nach Kelheim, dann ging es zu Fuß durch die historische Altstadt mit Domführung in Regensburg.

Stift Melk und Stift Florian, Stift Seitenstetten und der Barockgarten Seitenstetten waren weitere Stationen. Das Wasserkraftwerk Ybbs und das Keltendorf Mitterkirchen waren weitere Höhepunkte dieser Reise.

Eine Schifffahrt auf der Donau von Krems an Dürnstein vorbei nach Spitz mit Weinprobe folgte am nächsten Tag. Auf der Heimfahrt noch Passau mit Domführung und Orgelkonzert auf der weltgrößten Domorgel mit 17974 Pfeifen und 233 Registern war der krönende Abschluss dieser erlebnisreichen Reise. Bei Zwetschgenkuchen, Apfelkuchen vom Blech und Sahne waren die Senioren vom kurzweiligen Vortrag sehr begeistert. Man war erstaunt, wie früher die Bauwerke ohne Krahn und Maschinen erbaut und gestaltet wurden.

Vorstand Franz Hipp übergab Herrn Schönberger einen guten „Tropfen Wein“ und ein Geschenk für die Zusammenstellung der Bilder wobei auch Frau Schönberger mitgewirkt hatte.