Senioren freuen sich über den schönen Umzug

Die Senioren des Charleston Wohn- und Pflegezentrums Schlosspark in Warthausen haben in diesem Jahr wieder den historischen Umzug am Schützendienstag angeschaut. Der Förderverein brachte in Kooperation mit dem Pflegezentrum die Senioren nach Biberach. Pünktlich am frühen Morgen waren der ASB und der hauseigene Transporter zur Stelle. Drei Rollstühle, Geh-Hilfen, Sonnenschirme und Verpflegung wurden verstaut und die Senioren sowie das Begleitpersonal zur reservierten Bänkchenfront vor der Stadthalle gebracht. ASB und Stadt Biberach würden den Besuch der Senioren immer unterstützen, so der Förderverein. Der Platz vor der Stadthalle sei immer bestens geeignet, den Festumzug im Schatten und mit freier Sicht zu genießen, berichtet der Förderverein. Für viele der Senioren war dies nicht ihr erster Schützenumzug in Biberach. Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, möglicherweise sogar an eigene Teilnahmen und deren schöne Momente, ließen sie träumen und begeistert winken.