Die letzte Gruppenschulung des Jahres findet für die Unparteiischen der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr im Knopf-und-Knopf-Stadel in Warthausen statt. Als Lehrwart referiert Maik Kaack vom Lehrstab des Württembergischen Fußballverbands (WFV). Bereits um 18.30 Uhr findet in Vorbereitung auf die anstehende Hallenrunde eine Futsal-Schulung statt.