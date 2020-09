Schuler wiederholt Vorjahressieg

Zwei Läufer des SV Birkenhard sind bei Laufveranstaltungen dabei gewesen, die unter Einhaltung eines Hygienekonzepts hatten stattfinden können. Ingrid Schuler und Peter Baur waren insgesamt 116 Kilometer unterwegs.

Ingrid Schuler ging beim Südthüringen-Trail an den Start: 64,9 Kilometer und 2491 Höhenmeter in Suhl/Thüringen: Ein Ultratrail, der es in sich hatte. Um 5 Uhr morgen starteten die 220 Teilnehmer, ausgerüstet mit Stirnlampe, Notfallhandy und ausreichend Wasser. Die Strecke führte zu 90 Prozent über unwegsames Gelände, Stock, Stein, Geröll, Wurzeln, Bäume und Äste. Höchste Konzentration, auf dem richtigen Weg zu bleiben, und diesen ohne Sturz zu meistern, die Kräfte einzuteilen und Durchhaltevermögen machten den Lauf wirklich zum sogenannten Heldenlauf. Ingrid Schuler meisterte all dies und belegte zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie Senior Master Women, in der insgesamt sechs Frauen gewertet wurden. Schuler übertraf mit 8:57:30 Minuten ihre Vorjahreszeit um 25 Minuten . Nächstes Jahr will sie ihren Platz erneut verteidigen.

Peter Baur war nach Mayrhofen im Zillertal gereist, wo wegen der Hygienevorschriften in fünf Wellen à 45 Läufer im Fünf-Minuten-Abstand gestartet wurde. Die Wetterbedingungen waren optimal.

Nach dem Start ging es für die Läufer circa zwei Kilometer durch Mayrhofen, bis die erste Steigung begann. Auf den nächsten 18 Kilometern mussten circa 2000 Höhenmeter überwunden werden, ehe die Teilnehmer am höchsten Punkt, dem Rastkogel, angelangt waren. Die nächsten vier Kilometer ging es auf Singletrails immer wellig auf und ab.

Bis Kilometer 38 folgte ein rasanter Downhill, allerdings nicht für Peter Baur, der hier Probleme hatte. Ab Kilometer 40 gab es wieder einen fünf Kilometer langen steilen Anstieg, ehe es die restlichen sechs Kilometer wieder steil bergab ging. Nach 51 Kilometern und 3300 Höhenmetern war die Ziellinie in Mayrhofen erreichte.