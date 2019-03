Schule und Kita: So stellt sich Warthausen für die Zukunft auf

Neue Wohngebiete entstehen, Familien kommen nach Warthausen, die Zahl der Kinder wächst. Das stellt die Gemeinde, wie viele in der Region, vor Herausforderungen. In den vergangenen Jahren hat sie massiv in die Betreuung investiert. Mit der Erweiterung der Kindervilla Schlossgut und der Sanierung der Sophie-La-Roche-Schule sind die Meilensteine erreicht. Die Schülerzahlen könnten allerdings weiter steigen.

Jenson und seine Freunde sind voll des Lobs: „Das ist jetzt wirklich alles sehr schön hier“, sagt der Schüler, während er seine Nudeln isst. Auch Tischnachbarin Kimberly freut sich, dass sie nicht mehr so lange anstehen muss für ihr Mittagessen. Nicht nur bei den Schülern kommt die neue Mensa gut an, das Herzstück des sanierten Gebäudes in der Warthauser Sophie-La-Roche-Schule.

Seit 2016 hat die Gemeinde rund eine Million Euro in die Schule investiert. Angefangen beim Ausbau der Kinderbetreuung, über die Sanierung der Klassenräume bis zur Sanierung im Innenbereich mit der Mensa und der Küche.

In den Klassenzimmern und den Fluren wurde der Schallschutz verbessert, die Beleuchtung ausgetauscht und Sanitäranlagen erneuert. Noch aufwendiger war der Einbau der neuen Mensa im Erdgeschoss. Früher lag in dem Raum ein kalter Betonboden ohne Heizung, das Dach war undicht und die Stimmen hallten von den Wänden. Essen mussten die Schüler in zwei Kellerräumen. „Wir hatten keine Möglichkeit, uns als Schule zu versammeln“, erklärt Rektor Christoph Genal.

Heute liegt ein heller Parkettboden in dem großen Raum, die Schallschutzwände sorgen für angenehme Lautstärke und die Fußbodenheizung erzeugt eine wohlige Wärme. Täglich rund 60 Schüler verspeisen hier ihr Mittagessen. In der Mensa soll künftig nicht nur gegessen werden, sondern auch Veranstaltungen stattfinden wie das Adventssingen, Klassenfeste oder Vorträge.

Am 5. April veranstaltet die Schule ihr Schulfest. Dann soll gefeiert werden – nach den Jahren des Umbau und der Sanierungen. In absehbarer Zeit müsse sich die Gemeinde dann noch über die Fassade „Gedanken machen“, meint Bürgermeister Wolfgang Jautz. Die Außenwände könnten neue Farbe vertragen, das wäre aber vor allem Kosmetik.

Diskussionen um Krippenraum

In frischem Rot strahlt dagegen der Anbau der Kindervilla Schlossgut. 1994 war der erste Teil des Kindergartens gebaut worden, 2012 wurde die Krippe eingeweiht. „Damit hatten wir den gesetzlichen Anspruch erfüllt“, sagt Jautz. Doch die ersten Gruppen waren bald ausgebucht. „Da war ein regelrechter Run drauf.“ Der neue Anbau wurde nun im Herbst vergangenen Jahres bezogen und ist jetzt endgültig fertig geworden. Er bietet Platz für 20 weitere Kleinkinder und erfüllt auch sonst seine Funktion: „Die Holzbalken und die Bauweise spenden eine angenehme Atmosphäre, Geborgenheit und Wärme“, sagt die Krippenleiterin Patricia Lißner. Diskussionen gibt es dagegen um den Personal- und Aufenthaltsraum der Erzieherinnen. Nach Meinung von Lißner und ihren Kollegen ist der Raum neben der Küche zu klein.

Der Vorschlag der Krippenleitung ist daher, das Dachgeschoss auszubauen, das bislang als Abstellraum gedient hat. Jautz unterstützt das: „Ich bin auch dafür, dass der Besprechungsraum verlagert wird.“ Er rechnet mit Mehrkosten in Höhe von 18 000 Euro. Kritik kommt dagegen parteiübergreifend vom Gemeinderat: „Warum hatte man das nicht gleich beim Ausbau machen können?“, fragte Ratsmitglied Franz Schuy bei einer Ortsbegehung. Hermann Huchler kritisierte: „Jetzt haben wir einen neuen Kindergarten und fangen gleich wieder mit Umbauen an.“ Architekt Michael Gapp verwehrte sich gegen den Vorwurf einer Fehlplanung. Er habe die Wünsche der Verwaltung und der Kindergartenleitung umgesetzt, außerdem entspreche die Raumgröße den gesetzlichen Vorgaben des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS). Ein Ausbau des Dachgeschosses sei aber wohl „machbar“. Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Erweiterung der Krippe auf rund 600 000 Euro, die Gemeinde hofft noch auf Förderung von 12 000 Euro pro Kind. Bürgermeister Jautz ist überzeugt, dass die Gemeinde nun gut aufgestellt ist für die nächsten Jahre. „Das wird erst einmal ausreichend sein.“ Zumal in Birkenhard noch der Kindergarten-Neubau ansteht. Jautz betont aber auch: „Wir sind nie ganz fertig.“ Allein in der Schule in Warthausen sollen die Schülerzahlen weiter deutlich steigen. Rektor Genal liegen die Prognosen vor: Aktuell sind rund 180 Schüler in Warthausen, bis in fünf Jahren soll die Zahl auf rund 250 Schüler steigen.