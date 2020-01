Schleussner sichert sich Altersklassensieg

Marlene Schleussner vom SV Birkenhard hat sich beim Silvesterlauf in Kißlegg den Sieg in der Altersklasse W70 gesichert. Ihre Siegerzeit: 0:40:13,07 Stunden. Darüber hinaus verbuchte der SVB in verschiedenen Altersklassen weitere Podestplätze.

Bei der 50. Auflage hatten die Teilnehmer in Kißlegg bei kalten, aber idealen Laufbedingungen im Park sieben Runden zu absolvieren. Die Streckenlänge betrug sieben Kilometer. Gesamtsieger wurde Niklas Martin, der für den LAC Freiburg startete, in der Zeit von 22:58 Minuten.