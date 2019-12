Schüler helfen mit bei Nikolausfeier im Pflegezentrum

Gleich doppelten Besuch haben die Bewohner des Charleston Wohn- und Pflegezentrums Schlosspark in Warthausen bekommen. Am 5. Dezember waren Schüler zu Gast, die sich bei der Aktion Mitmachen Ehrensache einen Tag lang engagierten, und am Nachmittag kam der Nikolaus. Die Senioren genossen die kleine Feier im Hof bei Waffeln, Getränken und Musik.

Jung trifft auf Alt hieß es an dem Tag im Wohn- und Pflegezentrum Schlosspark. Schüler, die bei der Aktion Ehrensache einen Tag für einen guten Zweck arbeiten, waren am vergangenen Donnerstag in der Einrichtung, wo sie unter Anleitung der Mitarbeiter den Pflegealltag kennenlernten und bei der Nikolausfeier am Nachmittag zur Hand gingen. Pünktlich zur Stelle waren der Heilige im Bischofsgewand und sein Begleiter Knecht Ruprecht bei ihrem nachmittäglichen Besuch, um den warm eingepackten, rüstigeren Bewohnern im Hof eine Freude zu bereiten.

Das Pflege- und Aktivierungspersonal sowie der Förderverein hatten sie im Vorfeld dorthin gebracht und mit Waffeln, Heißgetränken und Wurst im Brötchenmantel auf das Kommende eingestimmt. Anne und Manne Assfalg aus Bad Waldsee sorgten wieder mit ihren Drehorgeln für das Rahmenprogramm und Nikolaus tat dann, was er immer tut: Er hielt eine kleine Rede, trug ein Gedicht vor, stimmte Nikolauslieder an und ehrte die Helfer vom Förderverein und dankte für den unermüdlichen Einsatz des Pflege- und Aktivierungspersonals. Danach verteilte er, vom Knecht und den Schülern unterstützt, kleine Geschenke an die dankbaren Bewohner.

Im Anschluss wurde gesungen, erzählt und still nachgedacht. Nach der Feier, bei frostiger, aber trockener Witterung, machten sich Nikolaus und sein Begleiter mit der Rute noch auf zum Besuch der Gebrechlichsten in den Wohngruppen und entschwanden dann wieder. Im kommenden Jahr werden sie erneut gerufen. „Es war wieder mal eine gelungene Nikolausfeier, die allen Beteiligten lang im Gedächtnis bleiben wird“, teilt der Förderverein des Pflegezentrums Schlosspark Warthausen mit.