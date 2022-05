Saisoneröffnung mit Michael Berrer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Platzeröffnung am 1. Mai begrüßten die Tennisfreunde Birkenhard e.V. deutsche Tennisprominenz aller Altersklassen: Michael Berrer, Mentalcoach und ehemaliger ATP-Tennisprofi (bestes ATP-Ranking Nr. 42) machte die Birkenharder Mannschaftsspieler zunächst fit für die kommenden Verbandsspiele – psychisch und physisch. Sein eigenes Können präsentierte Berrer dann in einem Showmatch gegen den viermaligen Bezirksmeister und Leiter der Tennisschule Seifferer in Ravensburg, Benjamin Seifferer. Ebenfalls aus Ravensburg angereist war DTB B-Trainer Sergej Schwarz. Mit im Gepäck – oder besser im Team-Bus – hatte er die Topspieler der deutschen Tennisjugend: Malte König (8 Jahre), Leon Schwarz (11 Jahre), Francesca Parcelli (13 Jahre) und Maurice Chevalier (16 Jahre). Die durften sich zum Abschluss ebenfalls mit Berrer in einem Tie-Break messen.

Wie schafft man es, gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal zu gewinnen? Was Berrer 2015 selbst gelang, bleibt für die Mannschaftsspieler der TF Birkenhard eher ein Traum. Dennoch beschäftigt sie die gleichen Fragen – vor, während und nach dem Spiel. Antworten auf diese gab Berrer im Rahmen eines Mentaltrainings am Morgen, bevor es dann auf den Platz ging. Dort setzten die Birkenharder das Erlernte nicht nur gleich um, sondern erhielten darüber hinaus Tipps zur Verbesserung des Schlags oder der passenden Spieltaktik. Sascha Stiefel, 1. Vorstand der Tennisfreunde und selbst ehemaliger Profispieler, ist von Berrers Konzept überzeugt: „Ob Bezirksklasse oder ATP-Turnier, auf dem Tennisplatz gibt es immer wieder Situationen, in denen man mentale Stärke benötigt.“ Mit Berrer hatten die Spieler aus Birkenhard erstmals die Chance, von einem echten Profi zu lernen.

Er ist LK 1-Spieler, viermaliger Bezirksmeister und forderte für ein Showmatch Michael Berrer heraus: Benjamin Seifferer. In einem Satz zeigten sie den Zuschauern Tennis der Spitzenklasse. 13 Jahre Altersunterschied liegen zwischen den beiden, doch Berrer überzeugte am Ende mit 6:1.

Die Spieler der Tennisfreunde Birkenhard hatten die Möglichkeit, jeweils im Doppel gegen die Jugend anzutreten. Die Bilanz war eindeutig: Von 53 Spielen konnten die Birkenharder lediglich drei für sich entscheiden.