Russ läuft dreimal unter die besten zehn

Der Stafflanger Nico Russ (SV Birkenhard) hat binnen neun Tagen drei Platzierungen unter den besten zehn erzielt. Beim Weinberglauf (5,8 Kilometer) in Ipsheim erreichte er nach 23:36 Minuten als Zehnter der Gesamtwertung das Ziel (6. in der Altersklasse/AK Hauptklasse Männer). Beim zum Ostalbcup gehörenden Lappertallauf über 12,6 Kilometer sicherte er sich ebenfalls Rang zehn (1. Männer Hauptklasse/52:20). Bei beiden Läufe waren sehr viele Höhenmeter zu überwinden. In der Woche zuvor war Nico Russ beim Trailrun in Lorüns/Bludenz am Start, den er als Siebter der Gesamtwertung beendete (6. Hauptklasse Männer).