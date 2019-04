Russ gewinnt in Ulm

Nico Russ vom SV Birkenhard hat den zweiten Ulmer Spindelsprint im Blautal-Center gewonnen. Dabei erzielte er einen Streckenrekord.

Die zwei Kilometer lange Strecke, die hoch und runter vom Parkdeck in die Tiefgarage führte und mehrmals gelaufen werden musste, absolvierte Russ in 5:57,9 Minuten. Damit unterbot er den alten Streckenrekord aus dem Vorjahr (6:20,00) deutlich und lag am Ende 0,1 Sekunden vor Christian Berthold. 159 Läufer waren insgesamt am Start. Bei den Frauen siegte Julia Tannheimer.