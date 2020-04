„Jetzt ist eine gute Gelegenheit, danke zu sagen, wenigstens an ein paar der Helden im Alltag der Covid19-Pandemie“, findet Marco Passarelli, Mitinhaber des gleichnamigen italienischen Restaurants in Warthausen. Mit Besorgnis verfolgten er und seine Familie die Entwicklung in ihrem Heimatland Italien.

„Deshalb möchten wir uns stellvertretend beim Rettungsdienst des DRK für die geleistete Hilfe in den vergangenen Wochen und in der Zukunft bedanken und auch die deutsch-italienische Freundschaft betonen“, so Giuseppe und Marco Passarelli. An Ostern spendierten sie der diensthabenden Schicht des DRK ein Mittagessen. Stellvertretend für ihre Kollegen nahmen Sven Janek von der Leitstelle, der operative Rettungswachenleiter Adrian Filser, sowie Laura Weber und Lukasz Sekala vom Rettungswagen die Pizzen und Pastagerichte entgegen.