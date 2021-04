Raiffeisenbank ehrt langjährige Aufsichtsratsmitglieder

Die Raiffeisenbank Biberach hat langjährige Aufsichtsratsmitglieder verabschiedet. Aufgrund der Pandemie war es dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband nicht möglich, die Ehrung vor Ort selbst durchzuführen. Deshalb führte Vorstandssprecher Gerolf Scherer die Ehrungen im Auftrag des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands durch.

Otto Deeng und Andreas Sproll erhielten für ihre 38- und 39-jährige Tätigkeit im Aufsichtsrat die Raiffeisen-Schulz-Delitzsch-Medaille mit Urkunde. D

ie Ehrennadel in Silber mit Urkunde erhielt Walter Herzhauser, der seit 2000 Mitglied im Aufsichtsrat ist, sowie Herbert Waltner, der bereits seit 1991 seinen ehrenamtlichen Dienst für die Bank ausübt. Siegfried Puhl war seit 1975 in verschiedenen Funktionen im Aufsichtsrat stets zuverlässig für die Bank tätig. Er erhielt die Ehrenurkunde in Gold. Karl Jucker, der 1999 zum ersten Mal Mitglied des Aufsichtsrats der Genossenschaft wurde, erhielt ebenfalls die Ehrenurkunde in Gold.