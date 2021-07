Raiffeisenbank Biberach zahltdrei Prozent Dividende

Ein positive Bilanz des zurückliegenden Geschäftsjahrs – trotz der Corona-Pandemie und des Windes, der dem Finanzsektor gerade entgegenbläst, hat der Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Biberach Gerolf Scherer bei der digitalen Vertreterversammlung gezogen. Die Bank meldet ein „solides Ergebnis“. Das Kredit- und Einlagengeschäft ist gewachsen.

Trotz der vielen Herausforderungen sei 2020 ein erfolgreiches Jahr für die Raiffeisenbank Biberach, so die Bank in ihrer Pressemitteilung. Als grundsolides Institut mit solider Eigenkapitalausstattung sei die Raiffeisenbank Biberach in die Krise gestartet. In allen Bereichen konnte die Bank ein erneutes Wachstum verzeichnen. Die Bilanzsumme stieg um 9,39 Prozent auf 987 Millionen Euro. Die Erhöhung wurde sowohl von der positiven Entwicklung der Kundeneinlagen als auch dem Zuwachs bei Kundenkrediten getragen. Beides sei auf die Auswirkungen der Niedrigzinspolitik sowie der Corona-Pandemie zurückzuführen, so die Bank.

Das Kundenanlagevolumen stieg um sechs Prozent auf 743,8 Millionen Euro. Ebenso nahmen die verwalteten Guthaben in Wertpapierdepots und bei den genossenschaftlichen Partnerinstituten wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der R+V Versicherung und Allianz um 30,7 Millionen Euro auf insgesamt 477,2 Millionen Euro zu.

„Zufriedenstellend ist auch das Ergebnis auf der Aktivseite“, so das Fazit der Raiffeisenbank Biberach. Hier wurde ein Zuwachs von 8,5 Prozent auf 667,2 Millionen Euro verzeichnet. Dies ist nach Angaben der Bank vor allem auf die Unternehmenskredite zurückzuführen, die im Vorjahresvergleich um 8,4 Prozent auf 323,6 Millionen Euro gestiegen sind.

„Eine wesentliche Rolle haben wir im vergangenen Jahr auch als Partner der KfW sowie anderer öffentlichen Förderbanken gespielt“, so Vorstandssprecher Gerolf Scherer. Diese Fördermittel hätten es den Unternehmen erleichtert, mit den Belastungen der Corona-Pandemie zurechtzukommen. „Gerade die Entwicklungen unseres Kreditgeschäfts verdeutlichen, wie sehr die Genossenschaftsbanken während dieser Krise als Partner für mittelständische Unternehmen vor Ort gefragt sind“, unterstrich er. Außerdem wurden die Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden während der Krise mit vorübergehenden Stundungen ihrer Kredite unterstützt.

Scherer widmete sich in seinem Bericht auch dem kontinuierlichen Ausbau digitaler Angebote für Mitglieder, Kundinnen und Kunden. Durch Investitionen in die digitale Infrastruktur hat es die Raiffeisenbank Biberach nach eigenen Angaben geschafft, ihre Position als digitale Regionalbank zu stärken.

Abschließend wagte der Vorstandssprecher noch einen Blick auf die Konjunkturentwicklung in naher Zukunft. Durch die Auswirkungen der Pandemie bleibe die Konjunktur weiterhin mit vielen Unsicherheiten behaftet, so Scherer. Um auch weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben, sei eine gute Eigenkapitalausstattung notwendig und es müssten neue Ertragsquellen generiert werden. Insgesamt erwartet die Raiffeisenbank Biberach auch 2021 wieder ein gutes operatives Ergebnis im Kundengeschäft.

Der Jahresüberschuss 2021 betrug rund 1,94 Millionen Euro. Das Ergebnis soll dazu genutzt werden, das Eigenkapital zu stärken und zudem zahlt die Raiffeisenbank Biberach eine Dividende in Höhe von drei Prozent an ihre Mitglieder aus.

Auch im Jahr 2020 unterstützte sie gemäß ihrem genossenschaftlichen Grundsätzen mit rund 115 000 Euro ihre Vereine und soziale Einrichtungen vor Ort.

Die Vertreterinnen und Vertreter fassten mit deutlicher Mehrheit die Beschlüsse über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, über die Verwendung des Jahresüberschusses und über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020.

Des Weiteren standen Wahlen an. Arno Dolderer aus Schemmerhofen und Helmut Grell aus Fischbach wurden für drei weitere Jahre in das Kontrollgremium gewählt. Anton Kloos aus Warthausen und Anton Hagel aus Altheim standen aufgrund des Erreichens der satzungsmäßigen Altersgrenze nicht mehr zur Wiederwahl. Neu in das Gremium gewählt wurden Christiane Bader aus Laupheim und Martin Locher aus Ochsenhausen.