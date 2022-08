Radfahrerin zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Wohl aus Unachtsamkeit ist eine Fahrradfahrerin am Donnerstag in Warthausen zu Fall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 21 Uhr in der Schmiedgasse mit ihrem Fahrrad unterwegs. Unvermittelt stürzte die Frau und wurde im Gesicht verletzt. Ihre leichten Verletzungen behandelten Ärzte in einer Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Damenrad auf etwa 100 Euro. Unachtsamkeit im Straßenverkehr könne weitreichende Folgen haben, hießt es in der Polizeimeldung weiter. Deshalb sei es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reiche aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.