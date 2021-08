Offenbar weil er ohne Licht im Dunkeln unterwegs war, ist ein Radfahrer gestürzt. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitag befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrrad gegen 22.30 Uhr die Bahnhofstraße in Warthausen. Er übersah, mangels notwendiger Beleuchtung am Fahrrad, einen hohen Bordstein und prallte mit seinem Fahrrad dagegen. In Folge dessen stürzte er und zog sich diverse Verletzungen zu. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert.