Radfahrer stürzt Hang hinunter

Ein betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstagvormittag in Warthausen schwer verletzt. Das berichtet die Polizei Gegen 10.40 Uhr war der 31-Jährige mit seinem Fahrrad von Warthausen Richtung Biberach unterwegs. Auf der Höhe des Fitnessstudios kam er nach links vom Radweg ab und fiel eine abschüssige Wiese hinunter. Bei dem Sturz zog sich der Radler so schwere Verletzungen zu, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 31-Jährige stark unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste Blut abgeben und erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sachschaden entstand nach Polizeiangaben keiner.