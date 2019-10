Rübengeister machen Birkenhard unsicher

Die Brauchtumsfreunde Birkenhard wollen den Einfluss von Halloween zurückdrängen und das schwäbische Brauchtum wieder lebendig werden lassen. Daher laden sie am Samstag, 19. Oktober, zum elften Mal in Folge zum Herstellen von Rübengeistern ein. Alle sind willkommen, egal ob sie mit ihren Kindern schon mal dabei waren oder bei diesem alten Brauch zum ersten Mal mitmachen wollen.

Die erforderlichen Rüben werden den Teilnehmern von den Brauchtumsfreunden zur Verfügung gestellt. Aushöhlwerkzeuge (wie alte Löffel oder Messer) sowie eine geeignete Kerze oder ein Teelicht sollte jedoch jeder Teilnehmer selbst mitbringen. Wichtig ist, dass keine Kinder alleine geschickt werden; beim Aushöhlen der Rübe muss eine erwachsene Begleitperson das Kind oder die Kinder beaufsichtigen.

Im Anschluss an das Herstellen der Rübengeister ist noch ein kleiner Rübengeisterumzug in Birkenhard geplant, um den Kindern auch ein entsprechendes Erfolgserlebnis mit dem selbst geschaffenen Rübengeist zu vermitteln.

Die Aushöhl-Aktion beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr in der Warthauser Straße 13 in Birkenhard.