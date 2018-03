Räumplan soll überarbeitet werden

Glatte Straßen, verschneite Gehwege und mancherorts kein Durchkommen: In der Gemeinde Warthausen sehen die Gemeinderäte Verbesserungsbedarf beim Räumdienst. Jetzt denkt die Gemeindeverwaltung darüber nach, den Winterdienstplan zu überarbeiten, wie Bürgermeister Wolfgang Jautz im Rat erklärt hat.

Wo räumt der Winterdienst und wo nicht? Diese Frage hat für Diskussionen gesorgt. Vor allem nach den Schneefällen der vergangenen Wochen seien mehrere Beschwerden von Bürgern eingegangen. „Uns erreichen viele Zuschriften, vor allem aus Wohngebieten“, sagte Jautz. Ein Problem sei, dass vor allem in den engeren Straßen der Wohngebiete häufig Autos geparkt seien, so dass es für den Winterdienst kein Durchkommen gibt. „Nach dem Winter soll eine neue Winterdienst-Besprechung stattfinden“, hat Bürgermeister Jautz erklärt. Die könnte auch dazu führen, dass der Gemeinderat einen neuen Beschluss fasst und der Winterdienstplan überarbeitet wird.

„Für Unmut hat gesorgt, dass einzelne Gehweg-Abschnitte von der Gemeinde geräumt werden und andere nicht“, klagte die Rätin Stefanie Hofbaur-Schmid. Patrick Christ von der Verwaltung erklärte: „Die Gemeinde räumt nur Gehwege, die an öffentliche Gebäude anschließen.“ Hierzu zählten zum Beispiel auch Bushaltestellen. Alles, was darüber hinausgehe, liege weiterhin in der Pflicht der Anlieger. Für die Straße gebe der Räumplan eine klare Rangfolge vor.

Im konkreten Fall, als mehrere Beschwerden bei der Gemeinde eingegangen seien, waren die Straßen vom Bauhof bis zum Samstagabend geräumt worden, erklärte Bürgermeister Jautz. In den Wohngebieten seien manche Straßen hingegen erst am am Montag oder Dienstag geräumt worden. Bis dahin hatte sich der Schnee zum Teil bereits verfestigt und in Eis verwandelt.

Dank an Bauhof-Mitarbeiter

Gemeinderat Anton Kloos hat gefordert, dass die Bauhofmitarbeiter im Notfall auch vom Räumplan abrücken und sich nicht zu sehr „in den Plan verbeißen“ sollten. „Wenn möglich sollte auch spätestens am zweiten oder dritten Tag nach dem Schneefall die Tempo-30er-Zone geräumt werden.“ Der Bauhof solle im Zweifel stärker nach „menschlichem Ermessen entscheiden“ können. Diese Freiheiten soll der Gemeinderat den Mitarbeitern „mit auf den Weg geben“, so Kloos.

Ins gleiche Horn blies auch Franz Schuy: „Wir müssen den Winterdienst verbessern.“ Zugleich betonte er aber: „Das ist kein Vorwurf an die Mitarbeiter des Bauhofs.“ Ihnen sprach Gemeinderat Johannes Hummler ausdrücklichen Dank aus: Sie hätten ihre Arbeit trotz der Ausnahmesituation „im Ganzen gut gemacht“.