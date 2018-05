Quadratmeter in Röhrwangen kostet 149 Euro

Acht Bauplätze wird die Gemeinde Warthausen im neuen Wohngebiet „Hofäckerweg“ in Röhrwangen Bauinteressenten zum Kauf anbieten. Der Gemeinderat hat nun den Quadratmeterpreis festgelegt: 149 Euro einschließlich Erschließungsbeitrag, Kommunalbeiträge und Hausanschlüsse.

Am Ortsrand von Röhrwangen schafft die Gemeinde Warthausen mit dem „Hofäckerweg“ ein neues kleines Baugebiet. Insgesamt sind es elf Bauplätze, davon stehen acht mit insgesamt 4491 Quadratmetern zum Verkauf. Drei Grundstücke gingen an die ursprünglichen Eigentümer des Baulands. „Bauplatzgewinnung und -erschließung nahe Biberach ist schwierig“, schilderte Bürgermeister Wolfgang Jautz den Weg zu neuen Baugebieten. Das Ganze könne zu einer Herkulesaufgabe werden, denn es gebe wenige Möglichkeiten für die Gemeinde, an Bauland zu kommen. Durch ein neues Baugebiet greife man in alte Strukturen ein, neue Anschlüsse würden erforderlich, beim Abwasser sei heute das Trennsystem Pflicht, schilderte er einige der weiteren Herausforderungen.

Kämmerin Michaela Schuhmacher stellte den Gemeinderäten die Kalkulation der Grundstückspreise vor, in die Planungs-, Grunderwerbs-, Erschließungskosten und deren Verzinsung, Verwaltungskosten, städtebaulicher Beitrag und Kosten für Ausgleichsmaßnahmen einfließen. Unterm Strich ergab sich ein Quadratmeterpreis von 149 Euro inklusive Erschließungsbeitrag, Kommunalbeiträge und Hausanschlüsse.

Diskussion über Preispuffer

Gemeinderat Michael Gapp stieß eine Debatte darüber an, ob die Gemeinde in den Preis einen Puffer einbauen sollte, denn die Kalkulation beruht teils auf Ausschreibungsergebnissen, weil noch nicht alle Rechnungen vorliegen. Früher habe es beim städtebaulichen Beitrag immer zur Sicherheit einen Aufschlag gegeben, argumentierte Gapp. Er empfahl, das wieder zu machen und schlug fünf oder zehn Euro als solchen Aufschlag vor. Anton Kloos schloss sich dem an. Richard Matzenmiller lehnt die Idee hingegen ab. Er argumentierte, dass wenn die Abrechnung am Ende so ausfalle wie jetzt kalkuliert, zahlten die Käufer fünf bis zehn Euro zu viel. Dann kämen Vorwürfe, sagte er. Matzenmiller schlug vor, statt eines fixen Quadratmeterpreises ein Spanne zu nennen und den genauen Preis erst mit der Fertigstellung des Feinbelags festzusetzen. Früher sei das so gehandhabt worden, berichtete Hauptamtsleiterin Anja Kästle. Aber die Restrechnungen nach der Fertigstellung hätten für viel Ärger gesorgt.

Klarheit für die Käufer

Für den Verwaltungsvorschlag sprach sich Jürgen Keller aus. Der fixe Preis bedeute Klarheit für die Käufer, sagte er. So sei es seriöser, fand Hermann Huchler. Jautz wies darauf hin, dass in Warthausen und Birkenhard ebenfalls ein Festpreis gegolten habe. Bei 13 Jastimmen und einer Enthaltung segnete der Rat den Kaufpreis von 149 Euro ab.

Eine weitere Diskussionen gab es über das Verkaufsprozedere. Bis zum Ende der Erschließungsarbeiten – nach der Planung im September – soll es für Röhrwanger Interessenten die Möglichkeit geben, einen Bauplatz zu erwerben. Kloos empfahl, die Zeitspanne auf neun bis zwölf Monate zu verlängern. Richard Matzenmiller riet, Kaufinteressenten bis 31. Dezember dieses Jahres Zeit zu geben und dann im Gemeinderat zu besprechen, wie mit Restplätzen weiter verfahren werde. „Die Verwaltung wird den Gemeinderat zum Jahresende informieren“, fasste Jautz das Vorgehen zusammen.

Diskutiert wurde außerdem über den Bauzwang. Der Antrag von Anton Kloos, dass Käufer innerhalb von fünf Jahren bauen müssen, wurde bei zehn Gegen- und vier Jastimmen abgelehnt. Das Gremium sprach sich für drei Jahre aus.