Der SV Birkenhard bietet einen Anfängerkurs in Qigong an vom 1. bis 22. Juli an vier Mittwochabenden von 19 bis 20 Uhr. Eine Technikeinweisung ist nach Absprache vorab möglich. Im September wird es ein Online-Erweiterungsmodul geben, ebenfalls ist dann ein Einstieg in die laufenden Präsenzkurse möglich. Die Teilnehmer brauchen nur einen PC, Laptop oder ein Tablet mit einer integrierten oder externen Kamera. Im Vorfeld muss „Zoom“ heruntergeladen werde. Technische Unterstützung und ein Video zum Weiterüben wird vom Verein angeboten.