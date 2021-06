Polizei zieht dank eines Zeugen Betrunkenen aus dem Verkehr

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei einen Hinweis auf einen Autofahrer gegeben. Dadurch konnte wohl Schlimmeres verhindert werden, vermutet die Polizei.

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf einen sehr auffällig fahrenden Pkw. Dieser fuhr von Warthausen in Richtung Äpfingen. Eine Streife des Polizeireviers Biberach konnte den Ford auf Höhe der Anschlussstelle Biberach-Nord anhalten und den Fahrer kontrollieren. Bereits beim Öffnen der Autotür nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest bestätige dies. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 54-jährigen Fahrers.