Polizei meldet mehrere Handy- und Gurtverstöße

Mehrere Handy- und Gurtverstöße stellte die Polizei am Montag in Warthausen fest. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, kontrollierte das Polizeirevier Biberach den Verkehr von 10 Uhr bis 11.30 Uhr in der Ehinger Straße. Dabei stellten die Beamten sechs Verstöße wegen der Nutzung von Handys am Steuer fest.

Diese betrafen vier Männer im Alter von 21 bis 56 und zwei Frauen im Alter von 36 und 39. Einer der Handynutzer und ein 64-Jähriger in seinem Renault waren auch nicht angegurtet. Die Polizei klärte alle Fahrenden über die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr auf. Gegen sie werden Anzeigen vorgelegt.