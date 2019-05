Pläne für Friedhof werden vorgestellt

In der Sitzung des Gemeinderats Warthausen am Montag, 3. Juni, von 19 Uhr an im Rathaus werden die Pläne für die Umgestaltung des Friedhofs in Warthausen vorgestellt.

Zudem wird ein Antrag aus dem Rat behandelt, dass Räte Rechnungen ab 8000 Euro künftig mitzeichnen; bisher kann dies der Bürgermeister selber tun.

Die weiteren Tagesordnungspunkte lauten Informationen durch den Bürgermeister, Bekanntgabe von nichtöffentlich gefassten Beschlüssen, Beauftragung eines Fachplaners für Freianlagen des Kita-Neubaus in Birkenhard, Rechnungsabschluss 2017 sowie Verschiedenes.