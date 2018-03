Pflichtaufgaben belasten Gemeindekasse

Die Steuereinnahmen sprudeln, doch vor allem die hohen Pflichtausgaben belasten die Kassen: Der Gemeinderat Warthausen hat einstimmig den Haushalt für das Jahr 2018 verabschiedet. Die Gemeinde rechnet mit Einnahmen von knapp elf Millionen Euro, zugleich aber sind Ausgaben von gut zwölf Millionen Euro vorgesehen. Der Ergebnishaushalt schließt daher mit einem Minus von rund 1,1 Millionen Euro, dennoch will die Gemeinde weiter Schulden abbauen.

Unter gutem Vorzeichen stand das Jahr 2018, betonte Warthausens Bürgermeister Wolfgang Jautz zu Beginn seiner Haushaltsrede. Es habe sich aber gezeigt, „dass sich die notwendigen Investitionen nicht einfach mit vorhandenen Mitteln verrechnen lassen“. Die Gemeindeverwaltung habe gespart, wo es nur möglich war. Ausgaben für die Pflichtaufgaben wie die Wasserversorgung oder die Kinderbetreuung ließen sich nicht beeinflussen.

Warnung vor schwierigen Zeiten

Jautz warnte auch davor, dass die Kommunalhaushalte „erheblich unter Druck geraten“ würden, sobald die Steuereinnahmen nicht mehr steigen. „Diese Zeiten kennen wir. Sie haben dazu geführt, dass erhebliche Defizite bei der öffentlichen Infrastruktur entstanden sind, die wir derzeit aufholen wollen“, sagte Jautz.

Vor allem die Ausgaben in die Kinderbetreuung belasten die Gemeinde. Mit insgesamt rund sechs Millionen verteilt auf zwei Jahre schlägt der Kita Neubau in Birkenhard zu Buche – das finanziell größte Projekt. Den genauen Standort hat die Gemeinde bislang nicht bekannt gegeben, noch laufen die Grundstücksverhandlungen. Die Entscheidung für die Investition habe sich „keiner der Gemeinderäte leicht gemacht“, erklärte Ulrich Geister im Namen der Freien Wählern in seiner Haushaltsrede. Der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz und „das Bewusstsein, dass wir in unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder investieren“, habe zu der Entscheidung geführt. Insgesamt zeige der Haushalt, dass für gesetzliche Aufgaben und das laufende Geschäft mehr als 90 Prozent der verfügbaren Mittel eingesetzt werden, betonte Geister. Zu den Pflichtausgaben zählen unter anderem die Kosten für die Verwaltung, die Sicherheit, Schulen, Kindergärten, Friedhöfe, Infrastruktur und Verkehrsflächen.

Insgesamt will die Gemeinde im kommenden Jahr ohne neue Kredite auskommen. Der Schuldenstand soll zurückgehen auf 2,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres von knapp 430 Euro. Zugleich wird aber auch das Finanzpolster der Gemeinde dünner: Die Eigenmittel schrumpfen bis Ende 2018 von zuletzt 13 Millionen auf voraussichtlich knapp fünf Millionen Euro. Daher plant die Gemeinde bereits im kommenden Jahr 2019 eine Kreditaufnahme.

Die Haushaltsdiskussion im Rat waren zudem im Wesentlichen von drei großen Themen geprägt.

Kinderbetreuung: Neben dem Großprojekt des Kita-Neubaus in Birkenhard steht in diesem Jahr auch die Erweiterung des Kindergartens und der Kita-Einrichtung im Schlossgut an (siehe Info). Der Kindergarten soll um eine Gruppe, die Krippe um zwei Gruppen erweitert werden. Die Personalkosten für sämtliche Einrichtungen der Kinderbetreuung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 500 000 Euro.

Gewerbeflächen: „Warthausen muss sich weiterentwickeln, weil die Ausgaben für die Infrastruktur mitunter aus Einnahmen finanziert werden“, sagte Bürgermeister Jautz im Rat. Damit war vor allem das geplante interkommunale Gewerbegebiet (IGI Rißtal) bei Herrlishöfen gemeint. Zuspruch für die IGI-Planungen erhielt Jautz vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Franz Schuy. „Wir denken, der Gemeinderat hat mit seinem Beschluss zum IGI Rißtal eine zukunftsweisende Entscheidung zum Wohle der Bürger getroffen“, sagte er im Rat.

Straßenbau: Weiterhin auf der Agenda stehen die Nordumfahrung von Warthausen und der Aufstieg zur Bundesstraße 30. Die Trassenfestlegung wird erneut am kommenden Montag, 12. März, im Rat in Warthausen behandelt. „Die Verkehrsprobleme in Warthausen sind weiter nicht gelöst“, beklagte Franz Schuy. „Während beim Aufstieg zur B 30 bis Ende 2018 ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden soll, sind wir Nordumfahrung B465 keinen Schritt weiter.“ Bei der Straßenbaukonferenz am 20. März wird die Einstufung des Bauprojekts bekannt gegeben.