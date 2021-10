Pedelecs stoßen zusammen

Schwere Verletzungen hat sich ein 72-Jähriger bei einem Unfall am Montag bei Warthausen zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Warthausen. Ihm kam ein 72-Jähriger entgegen. Als der Jüngere den anderen Radfahrer sah, bremste er. Der 72-Jährige muss beim Bremsen auf die Seite des Entgegenkommenden gekommen sein, so die ersten Ermittlungen der Polizei. Die Pedelecs stießen zusammen, die Fahrer stürzten. Der Senior trug schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte reanimierten den Mann. Der 43-Jährige trug leichte Blessuren davon. Krankenwagen transportierten die Männer in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an den Rädern blieb gering.

Die Polizei warnt vor einem erhöhten Verkehrsrisiko im Herbst, etwa durch die tiefstehenden Sonne, eine schlechte Sicht durch Nebel oder die frühe Dämmerung, nasse Straßen, Laub und Sturm. Sie rät zu genügend Abstand und einem angemessenen Tempo.