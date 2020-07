Pedelecfahrer verletzen sich bei Sturz

Zwei Pedelecfahrer sind am Montag auf einer Ölspur in Warthausen ausgerutscht. Beide wurden verletzt, so der Bericht der Polizei.

Ein 59-Jähriger fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Kranfahrzeug im Kreisverkehr in der Ehinger Straße. Nach einem technischen Defekt verlor das Fahrzeug bereits seit dem Käppeleplatz eine größere Menge Öl. Zwei Pedelecfahrer, die ebenfalls in den Kreisverkehr fuhren, bemerkten die ölverschmierte Fahrbahn zu spät. Sie rutschten mit ihren Rädern weg und stürzten. Dabei erlitt der 82-jährige Mann leichte, seine 77-jährige Begleiterin schwerere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Die Straßenmeisterei rückte an und reinigte die Straße.