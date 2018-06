In Warthausen nahe Biberach hat sich am Freitagabend ein Familiendrama mit Todesfolge ereignet. Nach derzeitigen Ermittlungen waren ein 17-jähriger Enkel, der 52-jährige Vater und die Großmutter darin involviert. Die 79-jährige Großmutter wurde tödlich verletzt, der Vater und der Enkel mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Enkel wurde am Tag darauf ein Haftbefehl erlassen.