Oberhöfen hat „singenden Kindergarten“

Die Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in Oberhöfen ist mit dem Qualitätsmerkmal „Carusos“ des Deutschen Chorverbands zertifiziert worden. Zur Feier gaben die Kindergartenkinder und der Liederkranz Warthausen unter dem Maibaum ein Ständchen.

Das „Carusos“-Programm ziele nicht auf die unmittelbare Qualifizierung und Nachwuchsgewinnung „unserer Chöre ab, sondern soll den Wert des täglichen Singens für die Entwicklung der heranwachsenden Persönlichkeit in das Bewusstsein der Gesellschaft heben“, sagte Marianne Braunmüller, „Carusos“-Fachberaterin beim Oberschwäbischen Chorverband (OCV), bei der Verleihung des Zertifikats. Für die Zertifizierung müssten fünf verschiedene Kriterien erfüllt werden, so die Fachberaterin.

Neben der Urkunde übergab Braunmüller an Kindergartenleiterin Michaela Gretzinger ein Emailschild zum Aufhängen an der Hauswand. „Damit ist die Zertifizierung auch von außen sichtbar“, freute sich Gretzinger. „Vielleicht finden wir auch ein paar Papas, die das Schild anbringen.“

Kinder singen gerne

Bürgermeister Wolfgang Jautz freute sich, dass die Kita „Sternschnuppe“ zertifiziert wurde. Als Michaela Gretzinger die Leitung des Kindergartens übernommen habe, habe er ihr gesagt: „Machen Sie aus dem Kindergarten einen ‚singenden Kindergarten‘ in Oberhöfen‘ und dem ist sie nachgekommen.“ Es sei rübergekommen, dass die Kinder es gerne machen.

Vorher hatten die Väter der „Sternschnuppe“-Kinder im Garten ein Loch gebuddelt und den Maibaum geschmückt. An einem Kranz waren Täfelchen mit den Namen der Kinder und deren Handabdruck aufgehängt. Die Kinder konnten beim traditionellen Aufstellen des Maibaumes mit Scheren zuschauen.

Im Kindergarten wurde dann vorher erstmals das gemeinsame Singen von Liederkranz und Kindern geprobt. Beim Lied „Der Winter ist vorüber“, das es auch in italienischer Sprache gibt, erklärte Michaela Gretzinger, dass die erste Strophe von den Kindern allein in italienischer Sprache gesungen wird. Fast entschuldigend an die Kinder gewandt gestand Chorleiterin Christine Wetzel vom Liederkranz: „Wir können eben kein Italienisch und ihr könnt es“, was die Kleinen mit einem Lächeln vernahmen. Voller Inbrunst begannen sie dann mit „L’inverno è passato …“ und der Chor setzte bei der zweiten Strophe in Deutsch mit ein.

Liederkranz kommt zu Besuch

Mit „Grüß Gott du schöner Maien“ als Begrüßungslied begannen danach die Kindergartenkinder das Maibaumsingen. Der Liederkranz schloss sich mit Maien- und Frühlingsliedern an. Ein Maientanz der Kinder um den Maibaum mit Gesang rundete das Programm ab. Kindgerecht sagte Siegmar Schmidt vom Liederkranz die Lieder an.