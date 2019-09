Nico Russ wird Vierter in Stuttgart

Nico Russ vom SV Birkenhard ist binnen 14 Stunden bei zwei Zehn-Kilometer-Wettkämpfen gestartet. Zunächst war er am Freitagabend beim Sportcheck-Run in Stuttgart dabei. Auf dem Rundkurs, den man vier mal zu laufen hatte, wurde er Gesamtvierter mit einer Zeit von 35:21 Minuten. In seiner Altersklasse Herren aktive bedeutete dies den dritten Platz. Zudem stellte er eine inoffizielle neue persönliche Bestzeit auf. Seine bisherige Bestzeit lag bei 36:30 Minuten. Die Leistung von Russ ist um so höher einzuschätzen, da der Lauf nicht amtlich vermessen war und die Distanz eher mehr als zehn Kilometer betrug. Sieger des Laufes war Ernst Jannik vom SG Stern Stuttgart (33:44 Minuten).

Am nächsten Mittag startete der Russ in Plankstadt bei einem Zehn-Kilometer-Straßenlauf. Er benötigte 35:54 Minuten und wurde Zweiter. In seiner Altersklasse war das der Sieg. Sieger wurde Philip Meidt von der TGV Schotten in 34:05 Minuten.