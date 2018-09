Neuer Treffpunkt für Sport und Grillen in Birkenhard

Am Ortsrand von Birkenhard sind in den vergangenen zwei Jahren ein Beachvolleyball- und ein Basketballfeld samt Grillplatz entstanden. Offiziell eröffnet wurde die Anlage in den Sommerferien, jetzt hat der Gemeinderat noch die Benutzungsordnung festgelegt. Demnach steht die Anlage beim Sportplatz ausschließlich den Einwohnern der Gemeinde Warthausen zur Verfügung.

„Die Anlage ist ein schöner Platz geworden, um in Gemeinschaft Zeit und schöne Abende zu erleben“, sagte Bärbel Fischbach von der Verwaltung der SZ. Entstanden sind die Spielfelder mit Grillplatz aus dem Projekt „Zukunft der Jugendarbeit im ländlichen Raum“ heraus. Bei einer Zukunftswerkstatt entwickelten Jugendliche der Brauchtumsfreunde und junge Leute aus Birkenhard 2015 die Idee für die Freizeiteinrichtung beim Sportplatz.

Die Gemeinde übernahm die Materialkosten von rund 26 600 Euro, die Jugendlichen bauten die Anlage ehrenamtlich auf. Zwei Jahre waren sie dafür im Einsatz. So entstanden ein Beachvolleyball- und Basketballfeld, ein Grillplatz mit Hütte, in die man sich bei Regen setzen kann, außerdem wurde ein Parkplatz für die Benutzer angelegt.

Insbesondere das Beachvolleyballfeld, das als erstes fertig wurde, werde gut angenommen, berichtete Bärbel Fischbach. Aber nicht nur zum Sport kommen die Birkenharder zu der neuen Anlage an der Burrenstraße. „Es haben schon kleine Veranstaltungen von Familien stattgefunden – ganz so wie wir uns das wünschen“, erzählt Fischbach. Mit Wintergrillen gebe zudem bereits Ideen für besondere Nutzungen. Einen Wermutstropfen trübt die Freude jedoch. „Wir hatten gleich zu Beginn einen ersten Fall von Vandalismus“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Regeln für die Benutzung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung nun die Benutzungsordnung beschlossen. Die Anlage steht demnach den Einwohnern der Gemeinde ab einem Alter von 16 Jahren zur Verfügung. Unter 16-Jährige müssen in Begleitung von Erwachsenen sein. Der Platz darf von 10 bis 24 Uhr benutzt werden, ab 22 Uhr muss die Nachtruhe eingehalten werden. Eine Reservierung der Anlage ist nicht möglich.

Der Grill wurde mit einem vandalismussicheren Schloss gesichert. Wo man den Schlüssel abholen kann, ist noch nicht offiziell geklärt. Die Benutzungsordnung schreibt vor, dass beim Grillen für ausreichend Brandschutz zu sorgen ist, Müll muss eingesammelt und mitgenommen werden. Bisher hat es nach Angaben von Bärbel Fischbach keine Probleme mit Unrat gegeben. Die Verwaltung setzt bei dem Thema darauf, dass an dem Platz viele Spaziergänger vorbeikommen, so dass es eine gewisse Kontrolle gibt und im Ernstfall herausgefunden werden kann, wer seinen Abfall einfach liegen lassen hat. Auf dem Beachvolleyballfeld gilt ein Rauchverbot.

„Ich finde es richtig gut, dass wird diese Begegnungsstätte haben“, sagte Gemeinderat Helmut Dorn.S tefanie Hofbaur-Schmid lobte, dass ohne Anmeldung, Kaution oder Miete gestartet werde. „Wir gewähren einen Vertrauensvorschuss und setzen auf gegenseitige Kontrolle. Ich möchte das als Testphase sehen. Bei Zerstörungen müssen wir über weitere Schritte nachdenken“, sagte sie. Der Gemeinderat stimmte der Benutzungsordnung zu.