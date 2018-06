Neuer Termin für Kandidatenrunde

Die Kandidatenvorstellung bei der Warthauser Bürgermeisterwahl im Herbst verschiebt sich um rund eine Woche. Statt am 27. September findet sie nun am Freitag, 5. Oktober, statt. Das gab Hauptamtsleiterin Anja Kästle im Gemeinderat bekannt.

Der ursprünglich geplante Termin am 27. September sei nicht möglich, da sie erst am 28. September die Bewerbernamen veröffentlichen könne, sagte Kästle. Bei der Vorstellung dürfen sich alle Kandidaten jeweils 30 Minuten präsentieren. Maximal 20 Minuten stehen ihnen für die Vorstellung ihrer Person zur Verfügung, mindestens zehn Minuten sind für Fragen reserviert. Während der Präsentation warten die anderen Bewerber in einem Raum, der akustisch abgeschirmt ist.