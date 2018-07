Neuer Gehweg – aber kein Platz für Radfahrer

Damit Fußgänger in der Bahnhofstraße in Warthausen sicherer unterwegs sind, wird die Gemeinde dort Ende des Jahres einen Gehweg anlegen. Das hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen. Dennoch gab es Einwände: Der Radverkehr komme zu kurz. Für Autofahrer kommt während des Baus zu Einschränkungen: Zwei Wochen bleibt der Bahnübergang gesperrt.

Ein 1,5 Meter breiter Fußweg soll an der Bahnhofstraße auf Höhe des Drogeriemarktes Müller installiert werden. Dieser führt über 75 Meter zum Bahnübergang und setzt sich dahinter weitere 35 Meter fort. Die Maßnahme kostet insgesamt 193 000 Euro, das Land fördert den Bau mit rund 97 000 Euro.

Bauamtsleiter Patrick Christ stellte den Gemeinderäten den Entwurfsplan vor. Man sei bereits mit dem Landratsamt, der Polizei, dem örtlichen Busunternehmen sowie der Deutschen Bahn an einen Tisch gekommen, um den Zeitplan abzustimmen. „An die Ferien sind wir nicht gebunden. Aber an den Betrieb der Öchslebahn“, sagte Christ. Der Anschluss des Gehwegs sei nur möglich, wenn das Öchsle nicht verkehrt. Der Ausführungszeitraum sei daher auf die Monate zwischen Oktober und April 2019 begrenzt.

Während der Bauarbeiten wird die Bahnhofsstraße zwei Wochen lang zwischen Drogeriemarkt und Bahnübergang voll gesperrt sein. Allerdings sei das Museumsgässle für Anlieger frei. „Wir hatten auch eine halbseitige Sperrung angedacht. Das lehnt die Bahn aber ab, weil die Sicherheit sonst nicht gewährleistet sei.“ Grundsätzlich seien die Bauvoraussetzungen hier aber gut. Der Anschluss für einen Gehweg wurde schon vor zwei Jahren am Bahnübergang gelegt. Insgesamt dauerten die Bauarbeiten etwa fünf bis sechs Wochen, teilte Christ mit. Ein Großteil der Arbeiten könne vom Parkplatz des Drogeriemarktes aus koordiniert werden.

Platzmangel erschwert Bau

Gemeinderat Johannes Hummler warf die Frage auf, warum man nicht gleichzeitig einen Fuß- und Radweg installiere: „Da werden doch sicher viele Fahrradfahrer auf dem Gehweg fahren. Das ist in meinen Augen nicht fertig gedacht.“ Bürgermeister Wolfgang Jautz gab zu Bedenken, dass es dafür schlichtweg an Platz mangele. Gleichzeitig lenkte er ein: „Man kann sich jetzt fragen, was wichtiger ist. Aber da kann man wohl beides bejahen.“ Letztlich ließe sich die Doppelnutzung nicht vermeiden. Man müsse auch den Kraftverkehr sicher ableiten können.

Jürgen Keller lobte dagegen den Entwurfsplan. „Da sollten wir jetzt nicht lange überlegen. Im Vergleich zu heute wird der Zustand in jedem Fall verbessert.“ Letztlich herrschte darüber wohl auch ein Einvernehmen. Hummler und sein Fraktionskollege Hermann Huchler enthielten sich, alle anderen Gemeinderäte stimmten für das Bauprojekt. Das Ingenieurbüro ES-Tiefbauplanung aus Mittelbiberach wird die Arbeiten nun ausschreiben.