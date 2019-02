Neuer Datenschutz beschäftigt Gesangverein

Das Thema Datenschutz hat den Liederkranz Warthausen im vergangenen Jahr sehr beschäftigt. Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hätte viel Arbeit bereitet und eine Menge Zeit gekostet, erklärte Vereinsvorsitzender Siegmar Schmidt bei der Hauptversammlung. Die Vereine seien zunächst im Regen gestanden und manche hätten im vorauseilenden Gehorsam verschiedenste Erklärungen an die Mitglieder verschickt. Nach den Informationen vom Justitiar des Oberschwäbischen Chorverbands hätten sich die Wogen geglättet und der Vorstand hätte nach einigen Diskussionen eine Datenschutzerklärung für den Verein erarbeitet und verabschiedet. Diese Datenschutzerklärung und das neue Aufnahmeformular präsentierte und kommentierte der Vereinsvorsitzende.

Für 20 Jahre aktives Singen wurde Gisela Raunecker mit Urkunde, Anstecknadel und einer Chronik ausgezeichnet. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Helmut Reichart geehrt. Auf 60 Jahre fördernde Mitgliedschaft konnte Rosa Gerster zurückblicken. Sie sei zu Beginn das einzige weibliche Mitglied gewesen, denn nach dem Tod der „Lindenwirtin“ hätte sie die Sänger in der Bahnhofswirtschaft bedient und sich so diese Ehre verdient, führte die Jubilarin aus.

Kassierer Martin Götz präsentierte den Kassenbericht und zeigte auf, dass man im abgelaufenen Jahr weit unter den steuerlichen Bemessungsgrenzen gelegen habe. Thomas Schmid und Ingrid Raiber hatten die Kasse geprüft und bescheinigten dem Kassier eine tadellose Kassenführung.

Abteilungssprecherin Irmgard Weiler ließ das vergangene Jahr für den traditionellen Chor Revue passieren. Beim Frühjahrskonzert, beim Singen im Pflegeheim und insbesondere beim Vocal im Spital hätte sich der Liederkranz gesanglich sehr gut präsentiert. Auch die Geselligkeit sei mit der Maiwanderung, dem Ausflug und einem tollen Sommerfest nicht zu kurz gekommen. Für die Gemeinde sei die Fahnenabordnung bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten gewesen und den Maibaum hätte wiederum der Liederkranz bekranzt. Chorleiterin Helena Klein lobte den Chor für die Mitarbeit und sie freue sich schon auf das Herbstkonzert zusammen mit dem Frauenchor FiS.

Chorsprecherin Bea Math gab den Rückblick für den Chor Chorisma. Dass Simon Föhr nun seit zehn Jahren Chorleiter ist, hätte man ausgiebig gefeiert und Aushilfschorleiterin Melanie Straub hätte man zum Geburtstag in Waging besucht. Etwas ganz Besonderes sei die Konzertreise ins Pustertal gewesen und Chorisma hätte stolz die deutsche Fahne hochgehalten. Zwei ausverkaufte Herbstkonzerte in Warthausen hätten die Zuhörer begeistert. Der Chor hätte sich mit dem „Bus-Rap“ für den öffentlichen Nahverkehr engagiert und mit der Teilnahme bei der Weihnachtssoiree des Dramatischen Vereins in der Stadthalle wieder etwas Neues probiert. Chorleiter Simon Föhr meinte: „Der Teufel steckt im Detail“, denn immer sei etwas Unvorhergesehenes passiert, aber der Chor hätte alle Klippen souverän umschifft.