Neuer Carsharing-Standort in Warthausen

Am Bahnhof in Warthausen steht seit Kurzem ein weiteres, öffentlich verfügbares Carsharing-Fahrzeug. Das gab die Servicestelle Neue Mobilität Baden-Württemberg bekannt. Zusätzlich zu bereits bestehenden Angebote können Bürgerinnen und Bürger am Bahnhof in Warthausen einen Toyota Yaris Hybrid nutzen. Weitere Carsharing-Standorte befinden sich zum Beispiel in der Innenstadt und am Bahnhof in Biberach sowie im Gaisental, auf dem Mittelberg und Talfeld. Es handelt sich um ein stationsbasiertes Carsharing-Angebot – das heißt, die Fahrzeuge werden an festen Stationen ausgeliehen und zurückgegeben.

Der Carsharing Standort in Warthausen ist ein Angebot des teilAuto Biberach e.V. in Kooperation mit der Gemeinde Warthausen. Steffen Bihlmaier, stellvertretender Vorsitzender des Vereins begrüßte diesen Stellplatz am Bahnhof: „Ich freue mich, dass wir in Kooperation mit der Gemeinde Warthausen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen in Warthausen ein weiteres flexibles und umweltfreundliches Mobilitätsangebot bereitstellen können."

Buchungen können über das elektronische Buchungssystem, mittels der kostenlosen App „Carsharing Deutschland“ oder auch telefonisch unter 0511 / 99 99 90 325 vorgenommen werden. Weitere Informationen zur Reservierung eines Fahrzeugs finden sich unter www.teilauto-biberach.de/Buchen. Die Fahrtkosten ergeben sich laut Pressemitteilung aus der jeweiligen Buchungsklasse des Fahrzeuges, der Buchungsdauer sowie der gefahrenen Strecke (in Kilometern). Ein interaktiver Fahrtkostenrechner wird unter www.teilauto-biberach.de/Allgemeines bereitgestellt. Bei Fragen zum Angebot, können Interessierte einen Beratungstermin mit dem Vereinsvorsitzenden Rudolf Brüggemann per E-Mail unter info@teilauto-biberach.de oder unter 07351 / 307 467 vereinbaren.

Seit 2015 fördert das Land Baden-Württemberg im Rahmen der Kampagne „Neue Mobilität bewegt nachhaltig“ verschiedene Transportmöglichkeiten – von Fahrrad, E-Auto, ÖPNV bis zu Carsharing.