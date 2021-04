Neue Köpfe im Vereinsvorstand

Bei der Jahreshauptversammlung der Tennisfreunde Birkenhard wurde ein neues Vorstandteam gewählt. „Ein großer Teil der Vorstandschaft hat bereits zum Ende der letzten Saison erklärt, dass sie für ihre Positionen nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärt Vorsitzender Sascha Stiefel. Beim dem Online-Treffen konnte der bisherige Vorstand einstimmig entlastet werden und die neue Vereinsführung gewählt werden. Diese arbeitet mit Sascha Stiefel und dessen Stellvertreter Michael Schoch zusammen, die beide in ihren Ämtern bestätigt wurden. Der weitere Vorstand der Tennisfreunde Birkenhard setzt sich nach den Wahlen wie folgt zusammen: Kassenwart ist Sven Höchst, Sportwart Stefan Fischbach, Jugendwart Ingo Hämmerle, Schriftführerin: Désirée Müller, Vergnügungswart: Christian Fechter. Beisitzer sind Martin Zell, Thomas Gleinser und Stefan Dumbach.

Sowohl Mitgliederzahlen als auch Finanzen seien trotz Corona stabil, führte Stiefel aus. Darüber hinaus konnten die Tennisfreunde außergewöhnlich viele Sponsoren gewinnen: Rund 10 000 Euro flossen in den vergangenen sechs Monaten auf diesem Weg in die Vereinskasse. Diesen zusätzlichen Ertrag nutzt der Verein nicht nur für die Ausstattung der Mannschaften, sondern auch für Umbaumaßnahmen auf der Anlage. So wird derzeit eine erhöhte Sitzgelegenheit am nördlichen Teil des Geländes gebaut, die den Zuschauern die Möglichkeit gibt, Spiele auf zwei der vier Tennisplätze besser zu verfolgen.

Vier Mannschaften nehmen diesen Sommer an der Verbandsrunde teil, sofern diese stattfinden kann: Herren 40-1, Herren 40-2, Herren 50 sowie Herren 60. Auch intern möchten sich die Mitglieder messen. Die Planung des neuen Sportwarts Stefan Fischbach sieht vor, die diesjährigen Vereinsmeisterschaften um die Disziplinen „Vereinsmeister Damen“ sowie „Mixed Doppel“ zu erweitern. „Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Bestimmungen zur Corona-Lage dies erlauben. Dann feiern wir natürlich auch wieder ein Sommerfest“, so Stiefel. „Mit zwei Trainern und einem neuen Vorstands-Team sind wir auf jeden Fall bereit für die neue Saison.“