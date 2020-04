Neue Kirchengemeinderäte in Warthausen

Bei der Kirchengemeinderatswahl am 21. und 22. März sind auch in Warthausen zum Teil neue Ratsmitglieder ins Amt gekommen. In der Kirchengemeinde St. Johannes Evangelist Warthausen lag die Wahlbeteiligung bei knapp 24 Prozent. Zum Vergleich: 2015 war sie mit 31 Prozent etwas höher. Die Zahl der Wahlberechtigten in der Gemeinde betrug 1765 Personen.

Insgesamt stellten sich zehn Kandidaten zur Wahl, das sind genau so viele, wie Ratssitze zur Verfügung stehen. Gewählt wurden vier Frauen und sechs Männer. Im Durchschnitt sind die gewählten Vertreter 51 Jahre alt. Fünf Kirchengemeinderäte kamen mit der Wahl neu ins Amt. Die gewählten Kandidaten sind: Philipp Angele, Rita Cziommer, Sabine Denzel, Frank Dullweber, Peter Grzessitzek, Jürgen Haag, Guido Längst und Georg Schuhbauer.

Gewählt wurde auch der neue Kirchengemeinderat in St. Maria, Mutter der Christen Birkenhard. Hier lag die Wahlbeteiligung bei knapp 40 Prozent. Bei der vorherigen Wahl 2015 waren knapp 38 Prozent. Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 577 Personen. Hier stellten sich neun Frauen und Männer zur Wahl, ebenfalls genau so viele, wie Ratssitze vorhanden sind.

Gewählt wurden fünf Frauen und vier Männer. Im Durchschnitt sind die gewählten Vertreter 46 Jahre alt. Sechs Kirchengemeinderäte kamen am Wochenende neu ins Amt. Gewählt wurden Hans-Peter Bek, Carmen Lafarre, Clarissa Restle, Agnes Spiegel, Stefanie Tress, Ute Vunc, Benedikt Weber, Joachim Wilpert und Jens Winter.