Neue Ausstellung in Galerie Knoll.Art

In der Galerie Knoll.Art in Warthausen-Oberhöfen wird am Sonntag, 17. November, eine neue Ausstellung mit dem Titel „Grenzgänger“ eröffnet. Zu sehen sind Werke von Camill Leberer und Till Augustin. Die Vernissage beginnt um 11 und endet um 16 Uhr.

Camill Leberers Werke verhandeln laut Pressemitteilung die Grenzgänge zwischen Malerei und Skulptur. Zu seinen wichtigsten Arbeitsmaterialien zählen Eisen, Farbe und Glas. Anhand dieser Stoffe untersuche der Künstler formelle Erscheinungsformen, wie Licht und Raum, Dynamik und Ruhe sowie Offenheit und Geschlossenheit in zwei- und dreidimensionalen Werkbereichen. Durch den Einsatz transparenter und spiegelnder Flächen – beispielsweise aus Glas, Kunststoff oder Metall – beziehe Leberer den Realraum konsequent mit in die Bildfläche ein. Gerade in seinen zweidimensionalen Arbeiten werde die kategoriale Trennung von Fläche und Raum aufgelöst und die Fläche selbst als raumhaltig begriffen. Zentrales Thema seiner Arbeit seien Reflexionen zum Raum; Camill Leberer ermögliche in seinen Werken Raumerfahrungen, die nur im Kopf des Betrachters existierten, weil die Bildräume nur optisch erfahrbar seien. Die alltägliche Vertrautheit mit dem Raum stehe zur Disposition und lote neue Perspektiven für einen ungewohnten Ereignisraum aus.

Till Augustins wichtigste Arbeitsmaterialien sind Stahl und Glas. Sein skulpturales Werk sei nicht einfach, stecke voller Gegensätze, dialektischer Momente, sei spannungsgeladen bis zum Bersten und zugleich meditativ mit einem Hauch von Zeitlosigkeit. Es scheine, als handle es sich um in Stahl festgefügte oder in Glas verewigte eingefrorene Momente der Stille, des Nachdenkens. Bei aller Fixierung gehe es ihm aber auch darum, durch Schnittstellen, Einschnitte, kurzum massive Eingriffe die Angriffsflächen dieser Momente und mithin die Verletzbarkeit unserer Wertewelt anzuzeigen. Und nicht zuletzt sei ihm daran gelegen, formale Lösungen zu finden, um Innen- und Außenwelt der plastischen Formen in Beziehung aufeinander zu bringen und die Skulpturen im Raum zu verorten, was ja eine der Hauptmotive der Bildhauerei ist. Seine Gordischen Knoten aus Stahl und seine Kryptonite aus Glas seien Zauber der Urgewalten. Till Augustins skulpturale Bildsprache gehe an die Grenzen des Sagbaren und des Begreifbaren. Die Ausstellung endet am 12. Januar 2020.