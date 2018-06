Narrenschiffe in Oberhöfen

In Der Galerie „Knoll-Art“ ist ab Samstag, 30. Juni, die Ausstellung „Hinter den sieben Bergen“ mit Werken von Werner Lehmann zu sehen.

Lehmann ist Absolvent der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste und wurde vor allem durch seine „Narrenschiffe“. Farbig gefasste Tonobjekte mit einem merkwürdigen Figurenarsenal bilden süffisant ironische Kommentare auf allzu Menschliches. Bis heute sind diese „Narrenschiffe“ einzigartig in der Kunstwelt. Lehmann erzählt Lebensgeschichten, doppeldeutig und tiefsinnig. Seine überwiegend mit Ton und Acryl gestalteten Szenarien wecken Assoziationen an Bühnenausstattungen. Eine wichtige Rolle spielt bei ihm dabei das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Auf satirische Weise werden unterschiedliche Varianten durchgespielt. „Sie“ wächst ihm da ebenso wörtlich „über den Kopf“ wie „er“ sie „auf Händen träg. Die Ausstellung im Römerweg 19 in Warthausen-Oberhöfen beginnt um 15.30 Uhr und endet am 25. August. Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung, Telefon 0160/7081795.