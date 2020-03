Musikverein Warthausen hat einen Seniorenbeauftragten

Die diesjährige Hauptversammlung des Musikvereins Warthausen hat im gut besetzten Vereinsheim der Gartenfreunde Warthausen stattgefunden. Dabei gab es eine Neuerung: Karl Hepp besetzt die neugeschaffene Stelle des Seniorenvertreters im Ausschuss.

Nach kurzer musikalischer Einstimmung, gekonnt vorgetragen durch Musiker des tiefen Bleches, berichteten die drei Vorsitzenden Patrick Stiller, Florian Gretzinger und Martin Städele über zahlreichen Aktivitäten ihrer jeweiligen Bereiche „Musikalisch“, „Festbetrieb“ und „Marketing“ des abgelaufenen Vereinsjahrs. Highlights waren die vom Musikverein veranstaltete Dorffasnet und die Hochzeiten zweier Musiker verbunden mit einem Ausflug nach Österreich zur befreundeten Stadtkapelle Maissau und das Mostfest.

Dirigent Peter Schuck konzentrierte sich bei seinem Vortrag ausschließlich auf die musikalischen Belange der Kapelle und gratulierte Klaudia Weiß und Franziska Schuck für eine 100-prozentige-Anwesenheit bei allen Auftritten und Proben. Als besonderes musikalisches Schmankerl hob er für das abgelaufene Jahr 2019 die Narrenmesse mit den Rißtal-Gurra und das Herbstkonzert hervor.

Kassier Markus Gerster präsentierte in diesem Jahr einen Kassenstand, der von zahlreichen Großinvestitionen geprägt war. Der Bericht des Jugendleiters Jannik Strehlow fand großes Interesse und umfasste viele angebotene Aktivitäten aus dem Jugendbereich wie ein Abenteuernachmittag, eine DVD-Nacht und die Weihnachtsfeier, um nur wenige zu nennen. Derzeit werden beim Musikverein 14 Kinder an der Blockflöte und 21 Schüler an der Instrumentalausbildung ausgebildet. Zwei Bläserklassen werden zusätzlich in der Kooperation Schule/Verein mit in Summe 21 Kindern von den Verantwortlichen des Vereins betreut. Vier Jugendliche wurden bereits, wie in der Langfristplanung vorgesehen, in der aktive Kapelle aufgenommen.

Bürgermeister Wolfgang Jautz stellte sich für die Entlastung des Vorstands zur Verfügung. Turnusgemäß wurden folgende Ämter durch Wahlen neu besetzt: Der Festwirt Patrick Reichle stellte sich als Ausschussmitgliedschaft nicht mehr zur Wahl und wird durch Katrin Schmid ersetzt, Volker Hepp wurde für weitere drei Jahre als Ausschussmitglied gewählt. Patricia Gerner stellte sich als Beisitzerin Fördern nicht mehr zur Wahl, die Position konnte nicht besetzt werden. Ralf Moser stellte sich nach 25 Jahren als Beisitzer fördernd nicht mehr zur Wahl und wird turnusgemäß durch Karl Hepp ersetzt. Karl Hepp besetzt die neu generierte Stelle des Seniorenvertreters im Ausschuss. Zu guter Letzt konnte der Vorsitzende „Musikbetrieb“ Patrick Stiller für drei weitere Jahre gewonnen werden.

Die Verantwortlichen des Musikvereins bedankten sich bei Ralf Moser und Patrick Reichle mit Geschenken und hatten sich als Überraschung für Ralf Moser eine musikalische Erinnerung ausgedacht. Nach einer kurzen Ansprache wurden Patricia Gerner, Ralf Moser und Patrick Reichle mit anhaltendem Beifall in den verdienten Ehrenamts-Ruhestand verabschiedet.