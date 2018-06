Musiker aus Warthausen und Waldenburg spielen

Das Jugendblasorchester Europäisches Gymnasium Waldenburg und der Musikverein Warthausen geben am Freitag, 11. Juli, von 19.30 Uhr an beim Rondell vor der Sophie-La-Roche-Schule in Warthausen ein Gemeinschaftskonzert unter freiem Himmel. Der Platz ist bestuhlt und wird bewirtet, Bei schlechtem Wetter wird es in die Festhalle verlegt.

Die Musiker aus Warthausens Partnergemeinde Waldenburg sind noch bis Sonntag in Oberschwaben zu Besuch. Das Waldenburger Orchester unter Leitung von Wolfgang Uhlig und der heimische Musikverein unter dem Dirigat von Peter Schuck spielen Konzert- und Unterhaltungsmusik und zum gemeinsamen Finale Märsche.