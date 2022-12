Musikalisches Krippenspiel erfreut viele Besucher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit ihrem musikalischen Krippenspiel begeisterten 58 Kinder und Jugendliche die Kirchenbesucher an Heilig Abend in der Kirche St. Johannes Evangelist in Warthausen. Die gesammelten Spenden in Höhe von 1300 Euro kommen der Bruder-Konrad-Stiftung zugute, welche „Kinder in Not“ in der Region unterstützen.

„Auf dem Weg nach Weihnachten“ hieß das vorgetragene Stück, bei dem sich moderne Chorlieder und Sprechszenen abwechselten. Auch die Besucher wurden während der Feier eingebettet, indem sie Weihnachtslieder singen durften, musikalisch begleitet vom Jugendensemble des Musikvereins Warthausen. Die Geschichte von der Geburt Jesus wurde bei dem Krippenspiel aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet. Nicht nur die Sterndeuter machen sich auf den Weg, folgen dem geheimnisvollen Stern und erleben Abenteuer auf ihrer Reise, sondern auch die Hirten werden von den Engelschören überrascht und dazu eingeladen, sich auf den Weg nach Betlehem zu machen. So wird der Stall zum Treffpunkt für Hirten, Engel und Sterndeuter – und mittendrin das Jesuskind.