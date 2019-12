Musikalische Krippenfeier für den guten Zweck

„Auf dem Weg nach Weihnachten“ hat es an Heiligabend in der Kirche St. Johannes Evangelist in Warthausen geheißen. Mit ihrem musikalischen Krippenspiel begeisterten mehr als 60 Kinder und Jugendliche die Kirchenbesucher.

Die Geschichte von der Geburt Jesu wurde hierbei aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachtet. Nicht nur die Sterndeuter machen sich auf den Weg, folgen dem geheimnisvollen Stern und erleben Abenteuer auf ihrer Reise, sondern auch die Hirten werden von den Engelschören überrascht und dazu eingeladen, sich auf den Weg nach Betlehem zu machen. So wird der Stall zum Treffpunkt für Hirten, Engel und Sterndeuter – und mittendrin Jesus.

Bei diesem modernen Weihnachtsmusical wechselten sich Chorstücke, Sprechszenen und choreographische Teile ab. Darüber hinaus verliehen die Lieder des Jugendensembles des Musikvereins Warthausen und die Weihnachtslieder, bei denen alle mitsingen durften, der Veranstaltung eine festliche Note. Zum Schluss sammelten die Mitwirkenden Spenden für notleidende Kinder. Insgesamt kann sich die Stiftung „Kinder in Not in der Region Biberach“ über eine Spendensumme von 1000 Euro freuen.