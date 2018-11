Musicalmelodien von Leonard Bernstein und Andrew Lloyd Webber

Der Musikverein Warthausen lädt zum Herbstkonzert unter dem Motto: Grandiose Musicalmelodien zum Geburtstag von Leonard Bernstein und Andrew Lloyd Webber ein. Der Vorhang hebt sich am Samstag, 17. November, um 20 Uhr in der Festhalle Warthausen.

Dirigent Peter Schuck hat ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm zusammengestellt. Die Idee dazu ist entstanden, da die beiden Komponisten in diesem Jahr ein Jubiläum feiern. Der Komponist Leonard Bernstein wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, der Komponist Andrew Lloyd Webber feierte in diesem Jahr seinen 70 Geburtstag. Besucher bekommen an dem Abend verschiedene Klassiker beider Komponisten zu hören mit berühmten und beliebten Werken wie der West Side Story, Phantom der Oper oder Starlight Express.