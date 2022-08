Motorradfahrer nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwoch bei Warthausen hat sich ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Laut Mitteilung der Polizei war der 50-Jährige am Mittwoch mit seinem BMW-Motorrad am Mittwoch gegen 10.42 Uhr von Herrlishöfen in Richtung Äpfingen gefahren. Auf gerader Strecke wollte der 50-Jährige ein Auto überholen. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Mercedes eines 65-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwebt er in Lebensgefahr, weshalb er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.

Der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter brachten auch ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun neben der Schwere der Verletzungen auch den Sachschaden an den Fahrzeugen.