Mit Spaß die Pfunde wegtanzen

Beim Fitness Dance wird vorwiegend zu lateinamerikanischer Musik getanzt. Der Kurs ist für alle geeignet, im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung zur Musik. Der vom TSV Warthausen angebotene Kurs findet donnerstags von 17 - 18 Uhr in der Neuen Turnhalle in Warthausen (2G) statt. Ein Einstieg und Schnuppern ist jederzeit möglich. Anmeldung bei der Trainerin Yvonne: yroether@web.de. Die Mitgliedschaft im TSV ist nicht zwingend erforderlich: Nichtmitglieder haben die Möglichkeit mit einer Zehnerkarte teilzunehmen. Also, warum nicht einfach mal vorbeischauen und die guten Vorsätze doch noch umsetzen?