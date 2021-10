Mit losem Fahrzeugteil unterwegs

Ein verkehrsunsicherer Pkw wurde am Sonntag in Warthausen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 65-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem Audi im Kreisverkehr Käppelesplatz. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass die vordere Stoßstange auf der Straße streifte. Bei der anschließenden Kontrolle erkannten die Beamten das lose Fahrzeugteil. Dies musste er entfernen, um den Fahrzeugverkehr nicht zu gefährden. Außerdem waren an dem Auto zahlreiche Umbauten vom Besitzer durchgeführt worden. Entsprechende Gutachten konnte der Mann vorweisen. Noch am selben Abend fuhr der Mann wieder bei der Polizei vor. Er hatte eine Reparatur durchgeführt. Den 65-Jährigen erwartet nun wegen dem verkehrsunsicheren Zustand seines Fahrzeuges ein Bußgeld.