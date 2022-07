Mit Alkohol in der Kurve zu weit links

Zu einem Unfall in Warthausen kam es am Montag, weil ein Mann unter Alkohol in einer Kurve zu weit links fuhr. Gegen 7 Uhr fuhren ein 51-Jähriger in einem BMW und eine 35-Jährige in einem Mazda in der Straße Schloßsteige. Sie fuhren sich entgegen, wobei der Fahrer des BMW bergauf fuhr. In einer Rechtskurve kam er mit seinem BWM zu weit nach links. Er stieß deshalb in der Kurve mit dem Peugeot zusammen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der 51-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Test vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde von der Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Er musste seinen Führerschein abgeben und sieht einer Strafanzeige entgegen. Den Sachschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf 25 000 Euro.

Peugeot und BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschlepper von der Unfallstelle geräumt. Die Feuerwehr Biberach kümmerte sich um die Reinigung und Absicherung der Unfallstelle und um auslaufende Betriebsstoffe.