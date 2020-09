Mazda und Ferrari stoßen zusammen

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Warthausten sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, war ein 35-jähriger Mazda-Fahrer gegen 11.40 Uhr von Birkenhard in Richtung Biberach unterwegs.

Am Ortsausgang kam es im Kreuzungsbereich Schulstraße zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Ferrarifahrer. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden am Ferrari rund 150 000 Euro, der am Skoda etwa 10 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wo der 69-Jährige mit seinem Auto vor dem Unfall war, ist wegen unterschiedlicher Angaben der Beteiligten noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.