Mann fährt unter Drogeneinfluss

In Schlangenlinien unterwegs war Am Mittwoch ein 22-Jähriger in Warthausen. Wie die Polzei berichtet, fuhr ein Opel gegen 0:45 Uhr in der Ulmer Straße. In einem auf 70 Km/h begrenzten Abschnitt fuhr er deutlich zu schnell. Bei der weiteren Fahrt fuhr der Mann immer wieder in Schlangenlinien und kam auf die Gegenspur. Die Beamten stoppten den Opel. Bei der Kontrolle hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei der Durchsuchung des Autos fanden sie Drogenutensilien und etwa zwei Gramm Marihuana. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Auto musste er stehen lassen und sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen.