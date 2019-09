Locherer und Weckerle vorne dabei

Die Läufer des SV Birkenhard sind am Wochenende erfolgreich unterwegs gewesen. Martina Locherer wurde in ihrer Altersklasse W50 beim Halbmarathon in Kressbronn Zweite. Ebenfalls Zweite in ihrer Altersklasse W55 wurde Irmi Weckerle mit einer Laufleistung von 1:54:00 Stunden.

Beim 47. internationalen Bodensee-Marathon in Kressbronn waren drei Läuferinnen des SV Birkenhard am Start. Schnellste Frau des SV Birkenhard beim Halbmarathon war dabei Martina Locherer. Sie wurde mit einer Laufzeit von 1:42:26 Stunden 14. von insgesamt 155 Frauen in der Gesamtwertung, was in ihrer Altersklasse W50 zugleich den zweiten Platz bedeutete. Sonja Schöchlin (1:43:25 Stunden) wurde in der Altersklasse W40 Fünfte.

Markus Fajerski vom SV Birkenhard wurde am Sonntag in seiner Altersklasse M30 beim Halbmarathon auf der Reichenau Dritter. Beim 27. internationalen Straßenlauf auf der Insel wurden zwei Streckenlängen angeboten. Markus Fajerski wurde mit einer Topzeit von 1:22:49,3 Stunden in seiner Altersklasse Dritter und Gesamtsiebter. Die Zehn-Kilometer-Strecke bezwang Jaquline Uschkamp vom SV Birkenhard in einer Zeit von 47:09:07 Minuten, was am Ende den achten Platz der Hauptklasse bedeutete.